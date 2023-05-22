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‘Altın almak için 3 sebep’ diyerek açıkladılar! 2 dev banka peş peşe duyurdu: ‘Düşüş sınırlı, yeni rekorlar kapıda…’

22.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son ayların en büyük düşüşünü kaydetmişti. Yeni haftada yatırımcılar 'altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt ararken hem UBS hem de Commerzbank analistlerinden peş peşe değerlendirme geldi. 2 kurum da fiyatlardaki düşüşün sona ereceğini ve yeni rekor seviyelerin görüleceğini belirtti. UBS analistleri ise 'altın almak için 3 neden'i sıralayarak o sebepleri tek tek açıkladı. İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel altın fiyatları...

‘Altın almak için 3 sebep’ diyerek açıkladılar! 2 dev banka peş peşe duyurdu: ‘Düşüş sınırlı, yeni rekorlar kapıda…’

Altın fiyatları 2023 yılının başından bu yana yüzde 8’in üzerinde primlenmesine karşın Şubat ayından bu yana en büyük kayıplarını yaşadı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatı 1.975 dolardan değerlenirken, ekranlara yansıyan gram altın fiyatı ise 1.257 lira seviyesinde bulunuyor. Kuyumcularda ise 22 ayar altının gram fiyatı 1.345 liradan satılıyor. Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altını 9.646 TL, çeyrek altın 2.355 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.344 lira seviyelerinde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ ÖNGÖRÜ

Altın fiyatları 2000 dolar psikolojik sınırının altına gerilerken Commerzbank tarafından yapılan değerlendirmede düşüşün sınırlı olacağı belirtiliyor. ABD’nin borç tavanının yükseltilmesi konusundaki karmaşanın yakın zamanda çözülmesini bekleyen analistler yükseliş öngörüsü için yatırımcıya bu sebebi sunuyor.

“Altın fiyatı, iyi gelen ABD ekonomisi ve güçlü işgücü piyasası göstergeleri nedeniyle son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ne de olsa bunlar faizlerin hızla düşürüleceğine dair umutları bir kez daha azalttı” diyen analistler, “Dahası, hala için için yanan ABD borç anlaşmazlığı, zaman içinde bir uzlaşma bulunacağına dair artan umutlar nedeniyle artık herhangi bir destek sağlamıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım döngüsünü tamamlamış olması nedeniyle altın fiyatı için daha fazla aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar.

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UBS EKONOMİSTLERİNDEN ‘ALTIN ALIN’ TAVSİYESİ

UBS ekonomistleri ise altın fiyatlarının yılın ilerleyen dönemlerinde orta ve uzun vadede yeni rekorlar kıracağını açıkça belirterek yatırımcıların altın alması için 3 neden sıraladı.

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DOLAR ENDEKSİNDEKİ ZAYIFLAMA ALTINA DESTEK VERDİ

Analistler bütün bir tabloda ABD dolarındaki geniş çaplı zayıflığın altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor. Ekonomistler, önümüzdeki 6-12 ay içinde ABD Doları’nın daha da zayıflamasını öngörüyor.

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MERKEZ BANKALARINDAN REKOR TALEP

Merkez bankaları altın alımında 2010 yılından bu yana en yüksek alım rakamına ulaşmış durumda. bu yıl yaklaşık 700 metrik ton altın satın alma yolunda ilerleyen Merkez Bankaları için UBS ekonomistleri, artan jeopolitik riskler ve yükselen enflasyon nedeniyle merkez bankalarının bu alım eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

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RESESYON RİSKİ GÜVENLİ LİMANA YÖNELTECEK

ABD’den gelen son veriler ülkenin büyümesinin yavaşladığını gösterirken, resesyon endişeleri de artmaya devam ediyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in daha sıkı kredi koşullarını devam ettirmesine yönelik beklentilerin de etkili olacağı dile getiriliyor.

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FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 2024'E ÖTELENDİ

National Association for Business Economics (NABE) tarafından yapılan ankete göre ise ekonomistler Fed'den ilk faiz indirimine yönelik beklentilerini ötelediler. Enflasyon ve iş gücü piyasasının sıkılığına yönelik tahminlerini yükselten ekonomistler, Fed'in ilk faiz indirimini 2024 ilk çeyrekte yapacağını öngördüler. Şubat ayında yapılan ankette ise ilk faiz indiriminin 2023'ün son çeyreğinde geleceği öngörülmüştü.

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NABE'nin Mayıs anketinde Fed gecelik faiz oranının yüzde 5,0-5,25 seviyesinde tepe yapacağı tahmini devam ettirildi. Anncak ekonomistler ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceği konusunda bölündüler. Ancak medyan beklentise ABD ekonomisinin 2022'nin son çeyreği ile 2023'ün son çeyreği arasında yüzde 0,4 büyüyeceği yönünde oluştu.

Katılımcılar ABD'de tüketici fiyatlarının aynı dönemde yüzde 3,3 olacağını tahmin ettiler. Şubat anketinde beklenti yüzde 3,0 olmuştu.

İstihdam piyasasına yönelik beklentilerini de yukarı yönlü revize eden ekonomistler, aylık ortalama istihdam artışı beklentilerini 102 binden 142 bine çzıkardılar. 2023 için ortalama işsizlik oranı beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çektiler.


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