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Altın almak isteyenlere uzman isimden kritik 15 Şubat uyarısı! Altında yeni rekorlar yolda

27.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün rekor seviyelerden bayrak sallayan altın ons fiyatı bugün hızlı bir geri çekilme yaşadı. Altın alıp satacak olan yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne yönde seyir izlemeye devam edeceğini merak ediyorlar. Bu noktada ise altın uzmanından 'bekleyin' uyarısı geldi....

Altın almak isteyenlere uzman isimden kritik 15 Şubat uyarısı! Altında yeni rekorlar yolda

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın alıp satacak olan yatırımcılar 'altın almak için yeni bir fırsat doğacak mı, altın yükselecek mi, düşecek mi?' gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının son durumunu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulundu.

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ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün bir kez daha rekor tazeleyerek tüm zamanların zirvesini gören gram altın bugün güne düşüş ile başladı.

Altın fiyatları ABD büyüme rakamları sonrası düşüşe geçti .ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı. Tüm bu gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Peki, altın almak için doğru zaman mı?

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15 ŞUBAT'A KADAR...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak isteyenlere sakince bekleyin diyerek şu açıklamaları yaptı; ''altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800-1850 buarada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor ne zamanki altının ons fiyatı 1850-1860 dolar seviyesinde olursa karşısında ki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız. Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir.''

Altın yatırımcıları

YENİ REKORLAR YOLDA

Altın fiyatlarında yeni zirvelerin yolda olduğunu da ifade eden Memiş sözlerine şöyle devam etti; ''önümüzeki 2-3 haftalık süreçte ons tarafında bir düşüş bekliyorum. 1850 dolar seviyesindeki gram kaça tekabül ediyorsa muhtemelen 1140 lira seviyesine denk gelir oradan yine son bir alım yapmak mümkün olacaktır. Ardından yeni zirveler yolda''

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2023 ALTIN VE GÜMÜŞÜM YILI

Özellikle 2023 yılı altın ve gümüş yılı diyen Memiş; ''altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık ama yine yıllık bazda emtia fiyatlarında pozitif seviyelerdeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz.'' dedi.

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