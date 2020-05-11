Altın bazlı yatırım fonlarındaki altın miktarı nisanda rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (WGC) altınla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği nisan raporunu yayımladı. Buna göre, Kovid-19 salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte küresel bazda merkez bankalarının genişlemeci para politikasını benimsemesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Küresel piyasalarda Kovid-19 nedeniyle yaşanan çalkantılı dönem yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, altın bazlı yatırım fonları nisanda portföylerine 9,3 milyar dolar değerinde, 170 ton altın ekledi ve tuttukları altın miktarı rekor seviye olan 3 bin 355 tona ulaştı. Böylece, altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altın değeri tarihi yüksek seviye olan 184 milyar dolar oldu.

KUZEY AMERİKA, YATIRIM FONLARINDAKİ ALTIN ARTIŞINDA LİDER

Geçen ay, altın bazlı yatırım fonlarına gerçekleştirilen para akışında Kuzey Amerika öne çıktı. Bölgedeki yatırım fonları bu dönemde portföylerine 7,8 milyar dolar değerinde 144,2 tonluk altın ekledi ve yatırım fonlarında bulunan altının değeri 93,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, Avrupa'daki yatırım fonlarına 1,1 milyar dolar değerinde 19,7 tonluk altın ekledi ve böylece Avrupalı yatırım fonlarındaki altının değeri 81,7 milyar dolara ulaştı.