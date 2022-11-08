ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 8 Kasım 2022 Salı 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte 8 Kasım 2022 Salı gününün güncel altın bilezik fiyatları...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 906,94 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 908,69 TL alış, 919,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 732,92 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 731,21 TL alış, 731,37 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Önceki kapanışını 659,42 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 548,02 TL alış, 657,44 TL satış fiyatından işlem görüyor.
8 Kasım Salı günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 995,15 TL üzerinden yapan gram altın 993,16 liradan alınıyor, 993,30 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.577,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.478,00 liradan alınıyor, 6.559,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.299,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 liradan alınıyor, 3.290,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Kasım itibariyle 1.625,00 liradan alınıyor, 1.645,00 liradan satılıyor.
Tam altın 6 Kasım günü 6.478,00 TL alış, 6.559,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.