1 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Haftanın dördüncü gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını internette araştırmaya başladı. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?



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22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 932,17 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 917.59 TL, satışı ise 924,32 TL oldu.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 735,18 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 730,35 TL'den alınıyor ve 730,47 TL'den satılıyor.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 667,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 552,76 TL, satışı 661,89 TL oldu.



