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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

23.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları geçtiğimiz gün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak edildi. Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,39 TL oldu. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 23 Eylül Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda vatandaş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 23 Eylül 2022 Cuma günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 924,16 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 910,65 TL, satışı ise 918,53 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 718,24 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 720,86 TL'den alınıyor ve 720,99 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 658,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 548,54 TL, satışı 658,39 TL oldu.

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