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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

26.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen ya da sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki işlem gününde kapanışı 18,4352 TL'den yapan Dolar/TL haftaya rekorla başladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları değişiyor. Peki 26 eylül Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 26 Eylül 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak edildi. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 918,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 906,66 TL, satışı ise 916,21 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 718,24 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 710,32 TL'den alınıyor ve 710,49 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 658,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,89 TL, satışı 658,33 TL oldu.

26 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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26 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,15 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 969,52 lira satış fiyatı 969,74 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.579,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.434,00 TL satış fiyatı 6.542,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.301,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.220,00 TL alış ve 3.293,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Eylül itibariyle 1.614,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.641,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.454,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.563,00 TL

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