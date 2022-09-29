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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 29 Eylül 2022 güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

29.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan doları geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sığ piyasada 18.55'in üzerine çıkmıştı. Dolar fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 22 ayar altın bilezik fiyatları da internette araştırılıyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 29 Eylül 2022 güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 29 Eylül 2022 güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ellerindeki bilezikleri bozdurmak isteyen veya düğünde takı takmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için 29 Eylül 2022 Perşembe günü arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 905,92 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 908,15 TL, satışı ise 9920,86 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 970,89 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 708,10 TL'den alınıyor ve 720,29 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 659,93 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 548,50 TL, satışı 659,11 TL oldu.

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