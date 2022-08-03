Altın bilezik fiyatları 3 Ağuston 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 3 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 669,92 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,27 TL, satışı 672,54 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 741,49 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 741,27 TL'den alınıyor ve 741,52 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 938,79 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 928,06 TL, satışı ise 936,07 TL oldu.

