FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

03.08.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Düğünden kalma bilezikleri bozdurmak isteyenler veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 3 Ağustos tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 3 Ağuston 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 3 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 669,92 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,27 TL, satışı 672,54 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 741,49 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 741,27 TL'den alınıyor ve 741,52 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 938,79 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 928,06 TL, satışı ise 936,07 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilgisayar, telefon, araba... Herkesi ilgilendiriyorBilgisayar, telefon, araba... Herkesi ilgilendiriyor
ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüşÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş
EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...
Anahtar Kelimeler:
14 ayar bilezik 14 ayar bilezik fiyatları 18 ayar bilezik 18 ayar bilezik fiyatları 22 ayar bilezik 22 ayar bilezik alış fiyatı 14 ayar bilezik alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia!

Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia!

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.