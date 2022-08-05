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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

05.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik fiyatları düğün sezonuyla birlikte sık sık sorgulanmaya devam ediyor. Hem vatandaşların hem de yatırımcıların yakından ilgiyle takip ettiği konu bugün de gündemden düşmedi. Çok sayıda vatandaş "altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 5 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları belli oldu. Peki, 5 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 5 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 5 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 682,96 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 569,27 TL, satışı 682,85 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 753,12 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 752,88 TL'den alınıyor ve 753,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 941,82 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 943,19 TL, satışı ise 953,13 TL oldu.

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14 ayar bilezik 18 ayar bilezik 22 ayar bilezik
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