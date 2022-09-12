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Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Eylül Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

12.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Eylül Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 12 Eylül 2022 Pazartesi haftanın ilk iş gününde de bir çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. 12 Eylül Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

altınlar karışık

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 559,10 TL, satışı 668,44 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 742,18 TL'den alınıyor ve 742,65 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 922,80 TL, satışı ise 954,15 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın 14 ayar 22 ayar 18 ayar
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