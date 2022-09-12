Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Eylül Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 12 Eylül 2022 Pazartesi haftanın ilk iş gününde de bir çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. 12 Eylül Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 559,10 TL, satışı 668,44 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 742,18 TL'den alınıyor ve 742,65 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 922,80 TL, satışı ise 954,15 TL oldu.

