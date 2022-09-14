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Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları 14 Eylül 2022 Çarşamba haftanın üçüncü gününde de bir çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. 12 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 14 Eylül 2022 Çarşamba ne kadar oldu? İşte yanıtı...

bilezik altın 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 556,58 TL, satışı 666,53 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,52 TL'den alınıyor ve 741,39 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 918,69 TL, satışı ise 951,35 TL oldu.

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altın fiyatları altın bilezik 14 ayar 22 ayar 18 ayar
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