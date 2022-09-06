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Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

06.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu, altın bilezik yatırımı yapan ya da altın bilezik alacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 6 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 6 Eylül 2022 Salı haftanın ikinci günü de bir çok vatandaş tarafından sıklıkla sorgulandı. 6 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 6 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 558,19 TL, satışı 667,56 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,96 TL'den alınıyor ve 741,43 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 921,30 TL, satışı ise 952,85 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
14 ayar altın 18 ayar altın 22 ayar altın
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