Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 9 Eylül 2022 Cuma haftanın beşinci günü de bir çok vatandaş tarafından sıklıkla sorgulandı. 9 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 9 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,37 TL, satışı 670,90 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,72 TL'den alınıyor ve 741,20 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 924,85 TL, satışı ise 957,74 TL oldu.

