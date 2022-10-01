Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Ekim Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 1 Ekim 2022 Cumartesi ne kadar oldu? İşte yanıtı...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,66 TL, satışı 655,98 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 732,91 TL'den alınıyor ve 733,38 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 904,20 TL, satışı ise 935,93 TL oldu.

