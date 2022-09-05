Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 5 Eylül 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Önceki gün kapanışını 922,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 922.35 TL, satışı ise 930,20 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 731,96 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 731,40 TL'den alınıyor ve 731,53 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 661,03 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 555,35 TL, satışı 666,05 TL oldu.
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