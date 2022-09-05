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Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

05.09.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen vatandaşlar tarafından internette sorgulanıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın bilezik fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Peki 5 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 5 Eylül 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 922,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 922.35 TL, satışı ise 930,20 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 731,96 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 731,40 TL'den alınıyor ve 731,53 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 661,03 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 555,35 TL, satışı 666,05 TL oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...


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