ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 13 Temmuz 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 26.1297 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.1087 liradan, satış fiyatı ise 26.1508 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.32'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.1183 TL'den yapan euro şu anda 29.0793 TL alış ve 29.1574 TL satış fiyatına sahip. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte 13 Temmuz 2023 Perşembe gününün güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.504,40 TL'den alınırken 1.516,87 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.201,20 TL iken satışı ise 1.201,43 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 915,34 TL'den alınıyor ve 1,091,96 TL'den satılıyor.

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