ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Temmuz 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları düğün sezonu nedeniyle merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 26.2999 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.2232 liradan, satış fiyatı ise 26.2368 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.4322 TL'den yapan euro şu anda 29.4204 TL alış ve 29.4422 TL satış fiyatına sahip. 17 Temmuz 2023 altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.505,86 TL'den alınırken 1.515,69 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.199,51 TL iken satışı ise 1.199,76 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 913,17 TL'den alınıyor ve 1.091,73 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

