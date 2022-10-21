ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını açıklamasının ardından 21 Ekim 2022 Cuma günü araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan Amerikan Doları, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 21 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2022 Cuma günü güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 913,15 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 907,12 TL alış, 214,36 Tl satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 710,49 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 709,03 TL alış, 709,18 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 653,42 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 543,00 TL alış, 650,43 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

21 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

21 Ekim Cuma günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,28, TL üzerinden yapan gram altın 969,22 liradan alınıyor, 969,39 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.413,00 liradan alınıyor, 6.507,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.209,00 liradan alınıyor, 3.265,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Ekim itibariyle 1.609,00 liradan alınıyor, 1.635,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.426,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.523,00 TL

