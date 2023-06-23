ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından altın bilezik fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.383,56 TL'den alınırken 1.488,46 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.124,41 TL iken satışı ise 1.124,62 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 842,66 TL'den alınıyor ve 1,020,17 TL'den satılıyor.

