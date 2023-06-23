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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

23.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Haziran 2023 Cuma günü yakından takip ediliyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Amerikan doları 24 TL'yi gördü. Peki, bugün 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Haziran 2023 Cuma günü altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 23 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından altın bilezik fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.383,56 TL'den alınırken 1.488,46 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.124,41 TL iken satışı ise 1.124,62 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 842,66 TL'den alınıyor ve 1,020,17 TL'den satılıyor.

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