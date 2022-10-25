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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

25.10.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları 25 Ekim 2022 Salı günü, yani haftabı ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. "Altın bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0,12 artışla 18,5987 TL'den gerçekleştiren dolar, 18,5927 TL alış, 18,6049 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 25 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ekim 2022 Salı günü merak konusu oldu. Birçok kişi, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorguluyor. İşte 25 Ekim 2022 Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 914,36 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 908,13 TL alış, 917,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 723,04 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 720,49 TL alış, 720,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 657,29 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 548,01 TL alış, 657,81 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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