ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ekim 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde derin bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatlarının yükseliş göstermesi beklenirken birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Ekim 2022 güncel altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 917,65 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 905,60 TL alış, 915,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 721,82 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 720,75 TL alış, 721,51 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 657,29 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 548,66 TL alış, 657,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

26 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 988,79, TL üzerinden yapan gram altın 990,79 liradan alınıyor, 990,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.578,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.485,00 liradan alınıyor, 6.573,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.305,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.242,00 liradan alınıyor, 3.302,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Ekim itibariyle 1.626,00 liradan alınıyor, 1.652,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Ekim günü 6.484,00 TL alış, 6.572,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

