ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM! 27 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Dün gram altın 1000 TL'yi görmüştü. Çok sayıda kişi güncel fiyatlara ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü güncel altın bilezik fiyatları ve konuya ilişkin detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 915,83 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 812,33 TL alış, 920,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 721,82 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 727,45 TL alış, 727,57 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 660,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 552,19 TL alış, 660,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

27 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Ekim Perşembe günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,42 TL üzerinden yapan gram altın 994,70 liradan alınıyor, 994,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.587,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.520,00 liradan alınıyor, 6.588,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.306,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.260,00 liradan alınıyor, 3.306,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Ekim günü 6.523,00 TL alış, 6.589,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

