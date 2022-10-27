ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM! 27 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Dün gram altın 1000 TL'yi görmüştü. Çok sayıda kişi güncel fiyatlara ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü güncel altın bilezik fiyatları ve konuya ilişkin detaylar...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 915,83 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 812,33 TL alış, 920,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 721,82 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 727,45 TL alış, 727,57 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Önceki kapanışını 660,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 552,19 TL alış, 660,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.
27 Ekim Perşembe günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 995,42 TL üzerinden yapan gram altın 994,70 liradan alınıyor, 994,91 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.587,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.520,00 liradan alınıyor, 6.588,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.306,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.260,00 liradan alınıyor, 3.306,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.
Tam altın 27 Ekim günü 6.523,00 TL alış, 6.589,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.