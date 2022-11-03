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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

03.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken birçok kişi FED faiz kararı sonrası 3 Kasım 2022 Perşembe günü internette araştırma yapıyor. Önceki kapanışını 18,6157 TL'den yapan dolar 18.6144 TL alış, 18,6171 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 18,3455 TL'den yapan euro ise 18.3319 TL alış, 18,3592 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Fed faiz kararı açıklaması sonrası 3 Kasım 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günü altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 911,71 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 900,22 TL alış, 907,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 715,00 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 716,41 TL alış, 716,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 652,22 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 543,82 TL alış, 652,766 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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3 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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3 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 979,45 TL üzerinden yapan gram altın 981,08 liradan alınıyor, 981,24 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.505,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.514,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.264,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.216,00 liradan alınıyor, 3.268,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.631,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 1.612,00 liradan alınıyor, 1.633,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Kasım günü 6.425,00 TL alış, 6.507,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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