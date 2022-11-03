ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 3 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Fed faiz kararı açıklaması sonrası 3 Kasım 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günü altın bilezik fiyatları...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 911,71 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 900,22 TL alış, 907,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 715,00 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 716,41 TL alış, 716,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Önceki kapanışını 652,22 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 543,82 TL alış, 652,766 TL satış fiyatından işlem görüyor.
3 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 979,45 TL üzerinden yapan gram altın 981,08 liradan alınıyor, 981,24 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.505,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.514,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.264,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.216,00 liradan alınıyor, 3.268,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.631,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 1.612,00 liradan alınıyor, 1.633,00 liradan satılıyor.
Tam altın 3 Kasım günü 6.425,00 TL alış, 6.507,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.