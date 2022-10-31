ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 31 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Ekim 2022 Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor. Birçok kişi FED toplantısı öncesi güncel fiyatları araştırıyor. Peki; 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 918,49 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 900,60 TL alış, 909,46 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 717,39 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 718,57 TL alış, 718,76 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 658,00 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 543,49 TL alış, 653,36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

31 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 982,72 TL üzerinden yapan gram altın 981,83 liradan alınıyor, 982,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.565,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.430,00 liradan alınıyor, 6.524,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.294,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.212,00 liradan alınıyor, 3.270,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.647,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ekim itibariyle 1.611,00 liradan alınıyor, 1.635,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Ekim günü 6.420,00 TL alış, 6.514,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

