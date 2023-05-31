ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 19.6865 TL'den yaptı. Dolar son kapanışını 20,779 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,5945 TL'den, satış fiyatı ise 20,9615 TL'den işlem görüyor. Yüzde 0.86'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.1536 TL'den yapan euro şu anda 22.0968 TL alış ve 22.2104 TL satış fiyatına sahip. 31 Mayıs 2023 altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 754,98 TL'den alınıyor ve 912,84 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 940,17 TL iken satışı ise 949,24 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.241,12 TL'den alınırken 1.331,65 TL'den satılıyor.

