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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

06.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere önceki kapanışını 18,6326 TL'den yapan USD, 18,6281 TL geçtiğimiz gün alış fiyatından, 18,6372 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki 6 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. "14 ayar altın bilezik ne kadar?" gibi soru ve konu başlıkları günün ilk saatlerinden bu yana arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 6 Aralık 2022 Salı günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 990,92 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 970,49 TL'den alınırken 979,39 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 772,94 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 776,07 TL'den alınırken 776.25 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 710,53 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 587,42 TL, satışı ise 700,70 TL oldu.

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