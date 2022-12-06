ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 6 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. "14 ayar altın bilezik ne kadar?" gibi soru ve konu başlıkları günün ilk saatlerinden bu yana arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 6 Aralık 2022 Salı günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 990,92 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 970,49 TL'den alınırken 979,39 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 772,94 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 776,07 TL'den alınırken 776.25 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 710,53 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 587,42 TL, satışı ise 700,70 TL oldu.

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