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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

13.06.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı toplantısı nedeniyle yakından takip ediliyor. Toplantı 14 Haziranda da gerçekleştirilecek ve FED Başkanı Jerome Powell merakla beklenen açıklamayı yapacak. Peki, 13 Haziran 2023 Pazartesi günü altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları FED faiz kararı toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Altın bilezik fiyatları intrnette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.349,22 TL'den alınırken 1.379,06 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.092,48 TL iken satışı ise 1.092,67 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 827,321 TL'den alınıyor ve 992,80 TL'den satılıyor.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

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HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

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