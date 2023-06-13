ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: FED faiz kararı öncesi 13 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları FED faiz kararı toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Altın bilezik fiyatları intrnette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...
22 ayar altın bilezik 1.349,22 TL'den alınırken 1.379,06 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 1.092,48 TL iken satışı ise 1.092,67 TL oldu.
14 ayar altın bilezik 827,321 TL'den alınıyor ve 992,80 TL'den satılıyor.
FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık