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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

18.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında son durum 18 Mayıs 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları dışında döviz kuru da inceleniyor. Dolar son kapanışını 19.7627 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7579 liradan, satış fiyatı ise 19.7676 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4168 TL'den yapan euro şu anda 21.4597 TL alış ve 21.4285 TL satış fiyatına sahip. İşte, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 753,13 TL'den alınıyor ve 908,01 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 919281 TL iken satışı ise 919,40 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.238,08 TL'den alınırken 1.324,56 TL'den satılıyor.

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