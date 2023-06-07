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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM: 7 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

07.06.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, altın bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM: 7 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 22.2328 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 22.1293 liradan, satış fiyatı ise 22.3364 liradan işlem görüyor. Yüzde 4.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 23.9472 TL'den yapan euro şu anda 23.7563 TL alış ve 24.1383 TL satış fiyatına sahip. 7 Haziran 2023 Çarşamba gününün altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 783,81 TL'den alınıyor ve 955,83 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.030,79 TL iken satışı ise 1.030,96 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.283,59 TL'den alınırken 1.344,47 TL'den satılıyor.

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