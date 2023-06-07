ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM: 7 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 22.2328 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 22.1293 liradan, satış fiyatı ise 22.3364 liradan işlem görüyor. Yüzde 4.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 23.9472 TL'den yapan euro şu anda 23.7563 TL alış ve 24.1383 TL satış fiyatına sahip. 7 Haziran 2023 Çarşamba gününün altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 783,81 TL'den alınıyor ve 955,83 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.030,79 TL iken satışı ise 1.030,96 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.283,59 TL'den alınırken 1.344,47 TL'den satılıyor.

