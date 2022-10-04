FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM! 4 Ekim 2022 Salı güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM! 4 Ekim 2022 Salı güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

04.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş 4 Ekim 2022 Salı günü güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ile ilgili internette sorgulama yapıyor. Geçtiğimiz gün gram altın 991 TL ile güne başlarken 4 Ekim 2022 Salı günü bin TL sınırını aştı. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM! 4 Ekim 2022 Salı güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 915,09 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 924,58 TL, satışı ise 934,36 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 721,40 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 739,13 TL'den alınıyor ve 739,28 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 670,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 558,28 TL, satışı 670,16 TL oldu.

4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

4 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014.21 lira satış fiyatı 1.014,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.602,00 TL satış fiyatı 6.693,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.303,00 TL alış ve 3.362,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.656,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.681,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorine zam geliyor!Benzin ve motorine zam geliyor!
'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?
Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları son dakika Altın bilezik fiyatları 14 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar altın bilezik fiyatları 18 ayar altın bilezik fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Sıfır otomobile 'ambargo' zammı geliyor!

Sıfır otomobile 'ambargo' zammı geliyor!

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.