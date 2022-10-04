ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM! 4 Ekim 2022 Salı güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 915,09 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 924,58 TL, satışı ise 934,36 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 721,40 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 739,13 TL'den alınıyor ve 739,28 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 670,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 558,28 TL, satışı 670,16 TL oldu.

4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014.21 lira satış fiyatı 1.014,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.602,00 TL satış fiyatı 6.693,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.303,00 TL alış ve 3.362,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.656,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.681,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL



