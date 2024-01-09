Altın birikimi olanlar dikkat! Kuyumculardan yeni karar, artık bu altını satın almayacaklar

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırırken dolandırıcıların da altına yöneldi. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kuyumcular, bu tür altınları satın almama kararı aldı.

KESME ALTINDA BARKOD VE SERİ NUMARA BULUNMUYOR

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

KUYUMCULAR UYARDI

Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.

"UCUZ ALTIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli. Kesme altınlar ise tamamen güvensiz" dedi.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilen ve gramı tartılarak satılan altın türüdür. Bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz.







