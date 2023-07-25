Altın borcu olanlar dikkat, 1 saniye bile beklemeyin! Uzman isim uyardı: "Eğer düşerse..."

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın borcu olanları uyardı. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8975 liradan, satış fiyatı ise 26.9256 liradan işlem görüyor. Euro ise 29.8271 TL alış ve 29.8345 TL satış fiyatına sahip. Şatıroğlu'nun açıklamalarıu sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 25 Temmuz 2023 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DÜŞÜNEREK VAKİT KAYBETMESİN!

Altın fiyatlarındaki rekor artış sürüyor. 26 Temmuz'da açıklanacak FED faiz kararı için geri sayım sürerken ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan çarpıcı bir uyarı geldi.

FED'in 25 baz faiş artışına gideceğine kesin gözle bakıldığını söyleyen Şatıroğlu, “Eğer düşerse farklı bir sebepten ötürü düşer” ifadelerini kullandı.

"ALTIN BORCUNUZ OLMASIN!"

Uzman isim, "Altın borcunuz olmasın" diye uyardı ve FED faiz kararından önce veya sonra altın fiyatında yeni bir hareketlilik olacağını belirtti.

FED faiz kararının ardından Perşembe ya da Cuma günü ons altın 1950 dolar üzerinde seyrederse hedefin 2000 ya da 2050 dolar olduğunu söyledi. 1950'nin altında kaldığında ise sat sinyali verdiğini belirtti. Böyle bir durumda kısa vadeli düşüş trendi olacağını ve altının 1900 dolar seviyelerine inebileceğini de kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (25 TEMMUZ 2023 SALI)

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.695,90 TL üzerinden yapan gram altın 1.698,97 liradan alınıyor, 1.699,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.154,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.054,00 liradan alınıyor, 11.209,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.603.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.527,00 liradan alınıyor, 5.631,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.801,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Temmuz itibariyle 2.764,00 liradan alınıyor, 2.815,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Temmuz günü 10.949.21 TL alış, 11.171,62 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



