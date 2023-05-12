FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın, bu kez tüm dünyanın gündeminde! 13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

Altın, bu kez tüm dünyanın gündeminde! 13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

12.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken BofA Global Research tarafından yayımlanan bir rapor yatırımcıların tercihlerini gözler önüne serdi. Tahvil piyasalarına giriş 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. En dikkat çeken veri ise altın tarafında yaşandı. 10 Mayıs haftasında altına 1,3 milyar dolar yönelirken, 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.

Altın, bu kez tüm dünyanın gündeminde! 13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler günden güne varlık fiyatları üzerindeki etkisini artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİYE CİDDİ YANSIMALARI OLABİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.

1683889593200

FED, SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu ancak hala ısrarcı olduğunu ve bunun sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmeleri gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi.

BANKACILIK KRİZİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz aylarda başlayan bankacılık krizinin yankıları devam ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde JPMorgan, fiilen iflas eden First Republic Bank’ı satın aldı. First Republic, ABD’nin en büyük ikinci batan bankası olarak ülke tarihine geçti. Son olarak Amerikan Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 16 milyar dolarlık faturayla en büyük ABD bankalarını hedefe koydu. Yatırımcıların bankacılık krizine ilişkin endişeleri günden güne artarken bu durum risk iştahını da etkilemeye devam ediyor.

iStock-1425905549

KÜRESEL TAHVİL FONLARI 6 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bu gelişmelerle 10 Mayıs haftasında nakite geçiş yavaşlarken, yatırımcılar tahvil, hisse senedi ve altın aldılar. BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, küresel tahvil fonlarına sermaye girişi 6,3 milyar dolar ile son 6 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi de, teknoloji fonları öncülüğünde 2 milyar dolar oldu. Bu, Aralık 2021'den bu yana görülen en büyük sermaye girişi oldu.

Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! Satışlar ikiye katlandı Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! Satışlar ikiye katlandı

1,3 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

10 Mayıs haftasında altına da 1,3 milyar dolar yöneldi ve 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.

iStock-487001014

TÜRKİYE’DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Türkiye’de seçim arifesinde yatırımlık altın satışları ikiye katlandı. Gelişme Darphane’nin verilerine de yansıdı ve bu durum yatırımlık altın üretiminde rekoru getirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 316 artarak 12 milyon 649 bin 312 adete ulaştı. Çeyrek altın üretimi bu yıl Ocak’ta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, Mart’ta 1 milyon 312 bin 110 ve Nisan’da da 1 milyon 643 bin 950 adete yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turkcell’den o iddialara yanıt: ‘Seçim günü…’Turkcell’den o iddialara yanıt: ‘Seçim günü…’
Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleştiKamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti
Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişmeStaj mağdurları için heyecanlandıran gelişme
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.