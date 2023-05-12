Altın, bu kez tüm dünyanın gündeminde! 13 ay sonra bir ilk: 1.3 milyar dolarlık altın…

ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler günden güne varlık fiyatları üzerindeki etkisini artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİYE CİDDİ YANSIMALARI OLABİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.

FED, SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu ancak hala ısrarcı olduğunu ve bunun sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmeleri gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi.

BANKACILIK KRİZİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz aylarda başlayan bankacılık krizinin yankıları devam ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde JPMorgan, fiilen iflas eden First Republic Bank’ı satın aldı. First Republic, ABD’nin en büyük ikinci batan bankası olarak ülke tarihine geçti. Son olarak Amerikan Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 16 milyar dolarlık faturayla en büyük ABD bankalarını hedefe koydu. Yatırımcıların bankacılık krizine ilişkin endişeleri günden güne artarken bu durum risk iştahını da etkilemeye devam ediyor.

KÜRESEL TAHVİL FONLARI 6 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bu gelişmelerle 10 Mayıs haftasında nakite geçiş yavaşlarken, yatırımcılar tahvil, hisse senedi ve altın aldılar. BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, küresel tahvil fonlarına sermaye girişi 6,3 milyar dolar ile son 6 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi de, teknoloji fonları öncülüğünde 2 milyar dolar oldu. Bu, Aralık 2021'den bu yana görülen en büyük sermaye girişi oldu.

1,3 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

10 Mayıs haftasında altına da 1,3 milyar dolar yöneldi ve 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE’DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Türkiye’de seçim arifesinde yatırımlık altın satışları ikiye katlandı. Gelişme Darphane’nin verilerine de yansıdı ve bu durum yatırımlık altın üretiminde rekoru getirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 316 artarak 12 milyon 649 bin 312 adete ulaştı. Çeyrek altın üretimi bu yıl Ocak’ta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, Mart’ta 1 milyon 312 bin 110 ve Nisan’da da 1 milyon 643 bin 950 adete yükseldi.



