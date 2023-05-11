Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! EYT sonrası Türk Lirası’nı değerlendirmek isteyen oraya koştu: Darphane’nin üretimi 3’e katlandı…

Altın fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra seçim sonrası kurda beklenen yukarı yönlü hareket, Kapalıçarşı’da ziyaretçi trafiğini artırdı. Banka promosyonları, EYT tazminatı ve bayram ikramiyesini alan çalışanların yanı sıra gelirini enflasyon karşısında korumak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu ve yatırımlık altın satan kuyumcuların önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Hareketlilik sadece Kapalıçarşı ‘da değil, çarşı dışında faaliyet gösteren noktalarda da benzer şekilde gerçekleşti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, ramazan ayının ikinci haftasından itibaren talebin hızlandığına dikkat çekerek satışların yüzde 30 artış gösterdiğini kaydetti. Kapalıçarşı esnafı ise son haftalarda satışların ikiye katlandığını dile getirdi.

YATIRIMLIK ALTIN İÇİN KUYRUK OLUŞTU

560 yılı aşkın tarihi bulunan ve 2 bin 500’e yakın mağazaya ev sahipliği yapan Kapalıçarşı’da yatırımlık altın satan kuyumcuların önünde zaman zaman oluşan kuyruklar dikkat çekti. 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulu çarşıda 800 civarında kuyumcu esnafı bulunuyor ancak bunların büyük bir bölümü işçiliğin yoğun olduğu takı satışı gerçekleştirirken kalanlar ise yatırımlık altın alış satışı yapıyor. Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, kuyumcular günün her saatinde neredeyse hiç boş kalmıyor. Esnaf ise altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası dolar kurunda beklenen yukarı yönlü hareketin etkisi ile işlerin son haftalarda ikiye katlandığını dile getiriyor.

EYT SONRASI SATIŞLARDA YÜZDE 30’LUK ARTIŞ

Hareketlilik çarşı dışında faaliyet gösteren kuyumcu mağazalarında da benzer şekilde yaşanıyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Kapalıçarşı’nın yanı sıra Kuyumcukent ve semt/ perakende mağazalarında da Ramazan ayının ikinci haftasından itibaren hareketliliğin başladığını belirterek, “Talep bayramın ardından hız kazandı. Düğün mevsiminin başlayacak olmasının da bu hareketlilikte etkisi var. Kuyumcu mağazalarındaki alışverişlere bakıldığında hem yatırımlık hem de yeni evlenen çiftler için takı/mücevher alışverişinin yapıldığını gözlemliyoruz. Yatırımlık altın talebinde gözüken hareketliliğin nedenlerinden biri ons/gram fiyatlarındaki artış.

Bir diğer neden ise iç piyasa kaynaklı. Hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve çiftçilerimize dönük attığı adımlar sonrası vatandaşlarımız, ellerine geçen TL varlıklarını değerlendirmek amacıyla güvenli liman olan altına yöneliyor. Ramazan ayı öncesine göre talepte yüzde 30’un üzerinde bir artış olduğunu söylemek mümkün. Kuyumcu mağazaları, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’e gelen vatandaşlarımız, ağırlıklı olarak yatırımlık Darphane ürünü olan Cumhuriyet sikke ve ziynet altınları, gram altın, gram gümüş ve bilezik modellerinde yoğun bir talep göze çarpıyor. Ancak, bizim sektör olarak asıl beklentimiz; bu talebin yüksek katma değer oluşturan ve asıl istihdama büyük katkı sağlayan altın takı ve mücevhere yönelmesidir” dedi.

DARPHANE’NİN ÜRETİMİ 3’E KATLANDI

Piyasalarda yaşanan bu talep Darphane’nin verilerine de yansıdı. Yatırımlık altın üretiminde rekor yaşandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 316 artarak 12 milyon 649 bin 312 adete ulaştı. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 3 milyon 37 bin 276 adet olarak gerçekleşmişti.

Darphane’nin sadece çeyrek altın üretimi bu yıl Ocak’ta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, Mart’ta 1 milyon 312 bin 110 ve Nisan’da da 1 milyon 643 bin 950 adete yükseldi.



