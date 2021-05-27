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Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzmanların yorumları

27.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar, elinde altın tutanlar veya altın almak isteyenler altının akıbetinin ne olacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzmanların yorumları...

Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzmanların yorumları

Dünyayı tehdit eden pandemi finans piyasasında dengelerin değişmesine neden oldu. Pandemiden önce gram altın 300 TL seviyelerinde, ons altın ise 1300 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Pandeminin patlak vermesinin artından, ekonomik dengelerin değişime uğramasından dolayı insanların güvenli liman olarak bildiği altına talep arttı. Peki Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzmanların yorumları...

ALTIN DAHA YÜKSELİR Mİ? ALTIN NE KADAR OLUR?

Pandemi döneminde altın, gümüş ve Bitcoin'e talep arttı. Altın ve gümüş, yatırımcısına pandeminin başından beri neredeyse 2 kat kazandırdı.

Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, altındaki yükselişin satış fırsatı olmasından ziyade kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade etti. Ons altında yönün yukarı olduğuna dikkat çeken Özer, "Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir. Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzmanların yorumları

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Kısa vadeli al-sat yapmak isteyen kişilere bu fikirlerinden vazgeçmesi gerektiği söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elindeki emtiaların sayısını arttırmak için satıp alttan almayı bekleyenlerin pişman olacağını belirterek "Bu işin şakası yok" diye kaydetti.

Haziran ayında altının yükseleceğini ifade eden Memiş, 500 seviyelerinden altın alan vatandaşların yüksek karlar kazanacağını düşünmediğini ifade etti. Önümüzdeki haftalarda altının 500 liranın altına sarkabileceğini dile getiren Memiş, altın alacak yatırımcılar için "Bence biraz beklenmeli" dedi.


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