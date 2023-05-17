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Altın, dolar, borsa! Tüm bildiklerinizi unutun! "Türkiye'deki adamın işi zor" dedi, bakın hangi alternatif yatırımları önerdi

17.05.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Duygu Demirdağ bir dijital platformda yayınlanan programında Tunç Şatıroğlu'nu ağırladı. Seçimlerin ardından piyasalar ile ihtimalleri değerlendiren Şatıroğlu, yatırımcıların kolaya kaçtığını belirtti. Ülkede, gayrimenkul, altın, dolar, borsa, kripto para, 1. el ve 2. el otomobile yönelik yatırım anlayışı olduğunu belirten Şatıroğlu, "Türkiye'deki adamın işi zor." dedi ve alternatif yatırım tavsiyelerinde bulundu.

Altın, dolar, borsa! Tüm bildiklerinizi unutun! "Türkiye'deki adamın işi zor" dedi, bakın hangi alternatif yatırımları önerdi

Tunç Şatıroğlu, seçim sonrası ekonomideki son durumu değerlendirdi. Türkiye'de dar bir yatırım anlayışı olduğunu belirten uzman isim, "Halbuki dünyada neler neler var. ABD'de yerel bankalarda sıkıntı var diyoruz. ABD'liler gidiyor yerel bankaların hisselerini tutan fonu alıyorlar. Neden? 'Nasıl olsa bu bankacılık krizi bitecek. Bu işlerden para kazanacağız' diyorlar. Bu bir yatırımdır. Onların dünyası bu şekilde." ifadelerini kullandı.

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UZMAN İSİMDEN ALTERNATİF YATIRIM ALANLARI ÖNERİSİ

"Türkiye'deki adamın işi zor" diyen uzman isim, "Halbuki biraz araştırsa görecek. Yurt dışına yatırım yapan; yatırım fonları da var. Yurt dışında hisse alıp satmanıza, fon alıp satmanıza aracılık eden kurumlar var. Hala 'Cumhuriyet altını alayım, gayrimenkul alayım' diyenler var.

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"ÖĞRENMEK İÇİN DEĞİL TEYİT ALMAK İÇİN GELİYORLAR"

Yapay zeka robotik fonunu da anlattım, ABD'deki gayrimenkul fonunu da ve faizini de anlattım. Birçok kişi bir şey öğrenmek istemiyor. O, zaten doğrusunu biliyor teyit almak için geliyor." ifadelerine yer verdi.

Ekonomide dolar kurunun baz alındığını belirten Şatıroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dolar artmıyorsa o zaman sağlıklı diye bakıyorlar. "Ama dolar kuru baskılanıyor" dediğimde de 'Aylardır söylüyorsun şimdi olmadıysa bundan sonra da olmaz' diyenler var."

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"DURUMLARI ANALİZ EDİP ONA GÖRE STRATEJİ OLUŞTURMALIYIZ"

"Bu yatırım ortamında nasıl yatırım yapmalıyız ona odaklanmalıyız" diyen Şatıroğlu, durumları analiz edip ona göre yatırım stratejisi oluşturmak gerektiğini belirtti.

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