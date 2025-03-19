FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 16:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kapalıçarşı’da altın ve döviz piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, esnafı ve yatırımcıları tedirgin etti. Çarşıda satışlar durma noktasına gelirken, belirsizlik havası hâkim. Mynet, Kapalıçarşı esnafına ulaştı, borsada bugün yaşanan dalgalanmaların çarşıyı nasıl etkilediğini yerinde sordu. İşte detaylar..

Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi, piyasalar üzerinde büyük etki yarattı. Borsa İstanbul, güne yüzde 6,87 düşüşle başladı ve devre kesici uygulandı. Gün içinde borsada kayıplar derinleşirken, saat 14.08’de devre kesici ikinci kez devreye girdi. Dolar/TL 41 TL seviyesini aşarak rekor kırarken, Euro/TL de 44 TL sınırını aşmıştı.

ALTIN

Altın fiyatlarında da tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3.045 dolara kadar yükselirken, gram altın da 3.734 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da ise fiyatların dalgalı seyretmesi nedeniyle birçok dükkân alım-satımı durdurdu.

"GÜVENSİZLİK ORTAMI SATIŞLARI BİTİRDİ"

Dükkân sahibi Evren Hanım, yaşanan gelişmelerin satışları doğrudan
etkilediğini belirterek, "Güvensizlik ortamı oluştu, herkes beklemede. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor," dedi. Buna rağmen müşterilerine altın alımını tavsiye ettiğini söyleyen esnaf, piyasanın yönünün belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

BORSA

"FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR, ALIM SATIM YAPAMIYORUZ"

Sadekâr Kamer K., fiyatların gün içinde sürekli değiştiğini ve çarşıdaki satıcıların satışları durdurduğunu belirterek, "Fiyatlar tavan yaptı, biz de alım satım yapamıyoruz. Bir açıyorlar, bir kapatıyorlar. Ne olacağını kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı.

"NE ALAN VAR NE BOZDURAN"

Dükkan sahibi Atilla Bey ise piyasadaki dengesizliğin satışları tamamen durma noktasına getirdiğini ifade etti:

"Satış yok ki etkilesin. Bir günle bir gün arasında büyük fark oluyor. Ne alan var ne bozduran. Satarken aradaki farkı açıyoruz, çünkü piyasadaki belirsizlik nedeniyle zarar etme riskimiz var. Örneğin, önceden 3.500 TL'ye aldığımız altını 3.600 TL'ye satarken, şimdi mecburen 200 TL fark koyuyoruz. Aynı şekilde dolarda da 500 TL fark ekliyoruz. İnsanlar aciliyeti yoksa almıyor da satmıyor da."

iStock-1369127419

"ÇARŞI DURMUŞ DURUMDA"

Kapalıçarşı’da şu an ticaretin durduğunu söyleyen Atilla Bey, "Bir şeyi sattığımızda yerine koymamız gerekiyor. Ancak fiyatlar tam olarak netleşmediği için birçok esnaf satmamayı tercih ediyor. Şu an fiyatlar makul seviyelerde değil," diye konuştu.

Borsa, altın ve dövizdeki sert hareketlerin ardından gözler piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Gün içindeki siyasi haber akışları, yatırımcıların yönünü belirleyecek en önemli faktör olmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

 CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

 'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

 MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!

MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!

 Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

Canlı Borsa
MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!
2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
37,99
38,01
% 3.56
16:38
Euro
41,50
41,56
% 3.34
16:38
İngiliz Sterlini
49,36
49,43
% 3.57
16:38
Avustralya Doları
24,03
24,05
% 3
16:38
İsviçre Frangı
43,17
43,21
% 3.19
16:38
Rus Rublesi
0,45
0,46
% 1.39
16:38
Çin Yuanı
5,25
5,26
% 3.6
16:35
İsveç Kronu
3,76
3,76
% 2.91
16:38
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Altın Kapalıçarşı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!

MYNET ÖZEL | Siyasi çalkantı dövizi salladı!

2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."

2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."

Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.