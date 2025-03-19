Altın, dolar, euro, borsa... Mynet ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da bugünün nabzını tuttu: "Alım satım durdu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi, piyasalar üzerinde büyük etki yarattı. Borsa İstanbul, güne yüzde 6,87 düşüşle başladı ve devre kesici uygulandı. Gün içinde borsada kayıplar derinleşirken, saat 14.08’de devre kesici ikinci kez devreye girdi. Dolar/TL 41 TL seviyesini aşarak rekor kırarken, Euro/TL de 44 TL sınırını aşmıştı.

Altın fiyatlarında da tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3.045 dolara kadar yükselirken, gram altın da 3.734 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da ise fiyatların dalgalı seyretmesi nedeniyle birçok dükkân alım-satımı durdurdu.

"GÜVENSİZLİK ORTAMI SATIŞLARI BİTİRDİ"

Dükkân sahibi Evren Hanım, yaşanan gelişmelerin satışları doğrudan

etkilediğini belirterek, "Güvensizlik ortamı oluştu, herkes beklemede. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor," dedi. Buna rağmen müşterilerine altın alımını tavsiye ettiğini söyleyen esnaf, piyasanın yönünün belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

"FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR, ALIM SATIM YAPAMIYORUZ"

Sadekâr Kamer K., fiyatların gün içinde sürekli değiştiğini ve çarşıdaki satıcıların satışları durdurduğunu belirterek, "Fiyatlar tavan yaptı, biz de alım satım yapamıyoruz. Bir açıyorlar, bir kapatıyorlar. Ne olacağını kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı.

"NE ALAN VAR NE BOZDURAN"

Dükkan sahibi Atilla Bey ise piyasadaki dengesizliğin satışları tamamen durma noktasına getirdiğini ifade etti:

"Satış yok ki etkilesin. Bir günle bir gün arasında büyük fark oluyor. Ne alan var ne bozduran. Satarken aradaki farkı açıyoruz, çünkü piyasadaki belirsizlik nedeniyle zarar etme riskimiz var. Örneğin, önceden 3.500 TL'ye aldığımız altını 3.600 TL'ye satarken, şimdi mecburen 200 TL fark koyuyoruz. Aynı şekilde dolarda da 500 TL fark ekliyoruz. İnsanlar aciliyeti yoksa almıyor da satmıyor da."

"ÇARŞI DURMUŞ DURUMDA"

Kapalıçarşı’da şu an ticaretin durduğunu söyleyen Atilla Bey, "Bir şeyi sattığımızda yerine koymamız gerekiyor. Ancak fiyatlar tam olarak netleşmediği için birçok esnaf satmamayı tercih ediyor. Şu an fiyatlar makul seviyelerde değil," diye konuştu.

Borsa, altın ve dövizdeki sert hareketlerin ardından gözler piyasalardaki gelişmelere çevrildi. Gün içindeki siyasi haber akışları, yatırımcıların yönünü belirleyecek en önemli faktör olmaya devam ediyor.