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Altın, dolar, gümüş… 2023’te yatırımcıları bu seviyeler bekliyor! ‘Endüstri’ detayı dikkat çekti…

10.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne olur? Düşecek mi, yükselecek mi?” yatırımcılar son dönemdeki hareketlilik sonrası bu sorunun cevabına kilitlenmiş durumda. Altın fiyatları 2023 tahmini için beklenen en düşük ve en yüksek seviye arasında 300 dolarlık fark var. Doların ise gelecek yıl gücünü yitirmesi beklenirken, en dikkat çekici değerlendirme ise gümüş için yapıldı. Analistler gümüş fiyatlarına desteğin sadece gücünü yitiren dolardan değil, endüstriyle taraftan da geleceğini ifade ediyor.

Altın, dolar, gümüş… 2023’te yatırımcıları bu seviyeler bekliyor! ‘Endüstri’ detayı dikkat çekti…

Parasına değer kazandırmak isteyen birçok yatırımcı piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yılı oldukça zayıf geçiren altın fiyatları son dönemde yükselişe geçse de hala geçtiğimiz yıla göre ekside. Yatırımcılar yılın bitmesine kısa bir süre kala ‘altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusunu merak ediyor. Ekonomistler yaptıkları tahminlerde doların gelecek yıldan itibaren güç kaybetmeye başlayacak. Altın fiyatlarının ise yükselişi muhtemel. Ancak dikkat çeken diğer bir gelişme gümüş fiyatlarında olacak…

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2023 ALTIN TAHMİNİ

Doların güçlenme dönemi sona eriyor olabilir. 2022 boyunca dolar yükseldi. Fakat Fed’in faiz artış hızının yavaşlamasıyla euronun bir süre sonra yükselişe geçmesi bekleniyor. 2023’te Euro/dolar paritesinin 0,92 ve 1,12 bandında hareket edeceği tahmin ediliyor. Bu da altın için pozitif. Yakın vadede Fed kaynaklı baskı sürse de, yılın ilerleyen dönemlerinde Fed’in faiz politikasından çark etmesi altına yardımcı olacak. Altının hareket etmesi beklenen seviyeler 1.920 dolar/ons ile 1.620 dolar/ ons aralığı.

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ALTIN ALIMLARI PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNEBİLİR

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, altın piyasaları tarafından takip edilen merkez bankası alımlarının yeni yılda devam etmesi bekleniyor. Merkez bankalarının altın alımı bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 700 tona ulaştı. 2023'teki alımlar 2022'de görülen seviyeleri görmese bile, birçok ülkenin alımlarının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olması bekleniyor.

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GÜMÜŞ FİYATLARINA ENDÜSTRİYEL DESTEK

Gümüş bu yıl ağırlıklı olarak doların altında ezildi. Fed para politikasını değiştirinceye kadar beyaz metalin baskı hissetmesi muhtemel. Gümüşte spekülatif pozisyonlar düşük seviyelerde. Fiyatların ralli yapması ETF’lere girişi artırarak fiyatlara daha fazla destek olabilir. 20/23 için gümüş işlemlerinde beklenen fiyat aralığı ons başına 25 dolar ila 17 dolar.

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Gümüşe destek sadece gücünü yitiren dolardan değil, endüstriyle taraftan da gelecek. Elektronik eşyadan gelen talepte ılımlı artış beklentisi var. Bu yıl 150 milyon ons olarak gerçekleşmesi beklenen güneş enerjisi sektöründeki gümüş talebinin gelecek 12 ayda güçlü artış göstereceği tahmin ediliyor.


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