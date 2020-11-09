Altın, dolar ve petrole Joe Biden'in etkisi... Altın fiyatları ve dolar Trump'ın kaybedince hareketlendi! Altın ve dolar fiyatları yükselir mi? Dolar ve altın ne olur?

Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle altın fiyatları yükselir mi, hareketleri dikey mi yoksa yatay mı seyreder merak ediliyordu. Petrol ve altın fiyatları ABD seçimlerinde belirsizlik varken yatay olarak devam ediyordu. ABD seçim sonuçlarını mevcut başkan Donald Trump'ın kaybetmesinin ardından petrol fiyatları artışa geçti. Petrol fiyatları varil başına 38 doların üstüne çıktı. Joe Biden'ın seçimi kazanması altın fiyatlarını üçüncü gününde artırdı. Peki ABD seçim sonuçları alın fiyatlarını artıracak mı? Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi? İşte uzmanından altın tahmini yorumu... JOE BIDEN'LA ALTIN VE PETROL FİYATLARI ARTTI ABD Başkanlık Seçim'lerinde Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önüne geçmesinin ardından altın fiyatları ne olacak araştırılıyordu. New York piyasasında işlem gören vadeli kontratlar yüzde 2.9 yükselirken spot altın yüzde 0.3 yükseldi. ABD seçimlerinde Biden’ın seçimi kazandığını ilan etmesiyle birlikte dolar değer kaybetmeye devam etti.Biden ABD’nin salgından zarar gören ekonomisini yönetmeye hazırlanıyor fakat Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması Ocak ayından önce bir mali teşvik paketi ihtimalini zorlaştırıyor. Çin'in ticaret verileri pozitif bir toparlanmayı gösterirken, Avrupa'da hızla artan koronavirüs vakaları petrol talebi endişelerini artırıyor.