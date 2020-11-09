Altın, dolar ve petrole Joe Biden'in etkisi... Altın fiyatları ve dolar Trump'ın kaybedince hareketlendi! Altın ve dolar fiyatları yükselir mi? Dolar ve altın ne olur?

Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle altın fiyatları yükselir mi, hareketleri dikey mi yoksa yatay mı seyreder merak ediliyordu. Petrol ve altın fiyatları ABD seçimlerinde belirsizlik varken yatay olarak devam ediyordu. ABD seçim sonuçlarını mevcut başkan Donald Trump'ın kaybetmesinin ardından petrol fiyatları artışa geçti. Petrol fiyatları varil başına 38 doların üstüne çıktı. Joe Biden'ın seçimi kazanması altın fiyatlarını üçüncü gününde artırdı. Peki ABD seçim sonuçları alın fiyatlarını artıracak mı? Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi? İşte uzmanından altın tahmini yorumu...
ABD Başkanlık Seçim'lerinde Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önüne geçmesinin ardından altın fiyatları ne olacak araştırılıyordu. New York piyasasında işlem gören vadeli kontratlar yüzde 2.9 yükselirken spot altın yüzde 0.3 yükseldi.
ABD seçimlerinde Biden’ın seçimi kazandığını ilan etmesiyle birlikte dolar değer kaybetmeye devam etti.Biden ABD’nin salgından zarar gören ekonomisini yönetmeye hazırlanıyor fakat Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması Ocak ayından önce bir mali teşvik paketi ihtimalini zorlaştırıyor. Çin'in ticaret verileri pozitif bir toparlanmayı gösterirken, Avrupa'da hızla artan koronavirüs vakaları petrol talebi endişelerini artırıyor.
Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, geçen hafta yüzde 3.8 yükseliş kaydettikten sonra Singapur saatiyle 11:08’de 1.07 dolar değer kazanarak varil başına 38.21 dolar seviyesine ulaştı.
Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 3.6 değer kaybettikten sonra yüzde 2.7 artış göstererek varil başına 40.51 dolara yükseldi.
ABD seçimlerinde Biden, Trump'ın koronavirüs salgınına olan tutumunu eleştirmişti. Fakat Biden salgından kötü etkilenmiş ve bölünmüş bir ülkenin yönetimini devralacak. Joe Biden başkanlık yaparken altın ve dolar fiyatları ne olacak yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın yeni haftaya hareketli başlarken dolar değer kaybetmeye devam ediyor. Altın fiyatları yükselir mi, uzmanlardan altın tahmini yorumları nedir araştıran yatırımcılara, VI Investment Corp kıdemli emtia analisti Will Sungchill'ın seçimlerden dolayı yapmış olduğu kısa notunu paylaşalım; “Daha tahmin edilebilir ve istikrarlı bir Biden yönetimi mali teşvik paketine dair umutları artırırken altın ve petrol fiyatlarını destekliyor. Fakat Trump’ın başkanlık geçiş sürecini ertelemesi ve Avrupa’da artan koronavirüs vakalaır fiyat oynaklıklarının devam etmesine neden olabilir.” dedi.
Joe Biden'ın ABD seçimlerini kazandığını ilan etmesinin ardından spot altın fiyatları yüzde 0.3 artarak ons başına 1,956.31 dolar seviyesine kadar dikey yönde ilerledi. Altın fiyatları düşecek mi araştıran yatırımcılara, Biden'in seçimleri aldığını açıklamasının ardından fiyatların dikey yönde seyrettiğini belirtelim. Peki Joe Biden'ın dolar fiyatlarına etkisi ne olacak? Dolar fiyatları artacak mı? Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise geçen hafta yüzde 1.9 düşerek Mart ayından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü, endeks bugün de yüzde 0.1 düşüş yaşadı.
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