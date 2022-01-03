Altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Fed darbe yapacak...

Son dönemin en çok takip edilen konuları arasında yer alan altın fiyatları hakkında çarpıcı bir değerlendirme geldi. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 6 haftanın en yüksek seviyesinden geri geldi. Ons altın fiyatı 1830 dolar/ons direncinin test edilmesinin ardından, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,23 kayıpla 1825,13 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, Omicron varyantının yarattığı endişelerin tahvil getirilerinde yaşanan yukarı hareketi telafi etmesinin altın fiyatına destek verdiğini belirtiyorlar. Ancak, Omicron'un ekonomiye, arz ve talebi etkilerinin sınırlı, geçici olduğunun netleşmesi halinde altın fiyatında keskin bir düşüş yaşanabileceğini de vurguluyorlar.

Spot altında 1815 dolar/ons seviyesini ilk destek olarak gösteren analistler, buranın aşağı kırılması halinde 1803 dolar/ons desteğinin test edileceğini öngörüyorlar. 1830 dolar/ons direncinin kırılması halinde ise yeni hedef 1869-1876 dolar/ons aralığı olacak.

2022 ALTIN İÇİN YENİDEN KAYIP YILI MI OLACAK?

JPMorgan Global Research analistleri Fed'in faiz artırım döngüsüne girmesi karşısında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sona ereceğini ifade etti.

Altın fiyatlarının, Fed'in 2022'de para politikasını sıkılaştırmaya başlamasının etkilerine karşı koyamayacağını düşünen analistler, 2022 yılı sonunda altın fiyatlarının pandemi öncesindeki seviyelerine geri geleceğine inanıyorlar.

JPMorgan Global Research analistleri yazdıkları raporda, "Ultra genişlemeci Fed para politikasının sona erdirilmeye başlanması altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı yaratacak. 2022 ilk çeyrekte altın fiyatının ortalama 1765 dolar/ons olması ve istikrarlı şekilde düşmeye devam ederek dördüncü çeyrekte ortalama 1520 dolar/ons olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 781,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 817 lirayı gördü. Ancak gram altın şu sıralar 771 liradan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 385 liradan satılıyor.

Analistler, Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.



