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Altın fiyatında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar tek tek yanıtladı: Ons ve gram altın...

07.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları Kapalıçarşı verileri anlık, canlı, güncel rakamlar ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bir süredir hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki altının gram fiyatı ne olacak? Yatırımcı ne yapmalı? Alman Commerzbank ons için tahminini paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise gram tarafında öngörülerini aktardı.

Altın fiyatında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar tek tek yanıtladı: Ons ve gram altın...

Ons altın fiyatları 5 ayın zirvesinden geri çekilerek 1800 doların altına indi. Gram altın ise tüm zamanların zirvesi olan 1,084 liranın altında. Ancak altın fiyatları Cuma günü ABD’de açıklanacak ÜFE verisi öncesinde hafif yükseliş yaşıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyaller verecek veri öncesinde ons altın fiyatları bugün 1785 dolar seviyelerinde bulunurken, yurt içinde altının gram fiyatı ise 1,063 liradan satışa sunuluyor.

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COMMERZBANK’TAN ALTIN İÇİN FED UYARISI

Commerzbank Research dün yayımladığı raporda spot altın fiyatının önümüzdeki haftalarda düşüş göstermesinin beklendiğini bildirdi. Altın fiyatının 1750 dolar/ons seviyesine düşeceğini öngördü. Altın fiyatının Fed'in attığı adımları yakından takip ettiğini belirten dev banka, Fed faiz indirimlerine başladığında altın fiyatının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

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Commerzbank, Fed'den ilk faiz indiriminin 2023'ün ikinci yarısında geleceğini de tahmin etti.

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ONS ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Altın fiyatları üzerinde dış piyasanın etkili olduğunu, dolar/TL kurunun bir süredir yatay seyrettiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın fiyatlarını Fed beklentileri ve söylemleri şekillendiriyor. Fed Başkanı Powell’ın sert ifadelerden biraz daha yumuşak ifadeler kullanmış olması, bundan sonraki aylarda faiz artırımlarının daha sınırlı bir artış olması beklentisi oluştu. Altın 1800 doların üzerine yükseldi. Ancak Cuma günü ABD’de açıklanan ve beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarını geriletti. Önümüzdeki hafta Fed’in yılın son faiz toplantısı var. Aralık ayı itibariyle yüzde 50 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Ama ondan sonra yapılacak açıklamalar ve yayımlanacak raporun satır aralarında daha sınırlı faiz artırımı ifadeleri kullanılırsa, altının ons fiyatının 1900 dolara kadar ulaşması mümkün olabilir. Ama sene sonuna kadar 1800-1825, belki 1850 dolar seviyeleri altın için öngörüm” dedi.

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ÇARPAN ETKİSİYLE GRAM ALTINA YENİ REKOR GELEBİLİR

Altın fiyatlarında iki ileri bir geri pozisyonunun devam ettiğini söyleyen uzman isim, “İçerde dolar/TL’de yukarı yönlü seyir olasılığı muhtemel görülüyor. Dolar için en iyi ihtimalle 19,80 TL, en kötü ihtimalle de 22 TL seviyeleri piyasada tahmin ediliyor. Çarpan etkisiyle altının yıl sonuna kadar rekor seviyenin üzerinde 1,100-1,500 TL, belki de 1,250 TL seviyelerine ulaşması mümkün gibi. Ama gram altın için esas fiyat hareketinin 2023’ün ikinci çeyreğinden itibaren olacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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