ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 10 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Anlık takip ekranı!

Altın fiyatları, 10 Kasım 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5519 liradan, satış fiyatı ise 28.5575 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 30.4814 TL'den yapan euro şu anda 30.471 TL alış ve 30,4919 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 KASIM 2023 CUMA)

Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.795,83 liradan alınıyor, 1.796,15 liradan el değiştiriyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 11.925,00 liradan alınıyor, 12.051,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 5.981,00 liradan alınıyor, 6.051,00 liradan el değiştiriyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 2.981,00 liradan alınıyor, 3.025,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11.721,19 TL alış, 12.049,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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