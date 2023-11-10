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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 10 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Anlık takip ekranı!

10.11.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 10 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Anlık takip ekranı!

Altın fiyatları, 10 Kasım 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5519 liradan, satış fiyatı ise 28.5575 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 30.4814 TL'den yapan euro şu anda 30.471 TL alış ve 30,4919 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 KASIM 2023 CUMA)

Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.795,83 liradan alınıyor, 1.796,15 liradan el değiştiriyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 11.925,00 liradan alınıyor, 12.051,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 5.981,00 liradan alınıyor, 6.051,00 liradan el değiştiriyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 2.981,00 liradan alınıyor, 3.025,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11.721,19 TL alış, 12.049,63 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları
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