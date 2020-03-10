FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları 10 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 10 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 07:24 | Son Güncelleme

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün 10 Mart altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

10 Mart itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 10 MART

Çeyrek Altın fiyatı: 525,75

Gram Altın Fiyatı: 328,60

Yarım altın Fiyatı 1.048,22

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.184,00

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.

Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep de altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Altına olan talep arttıkça doğru orantılı olarak altın fiyatları da artış gösterir. Tabii fiyatları sadece arz ve talebe dayandıramayız. Bunlarla beraber dünya ekonomisindeki trendler, jeopolitik riskler, global enflasyon, reel faiz oranları, nakit hareketleri vb. gibi çeşitli etmenler altın fiyatlarını etkiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Albayrak'tan açıklama: Daha güçlü adımlarla...Albayrak'tan açıklama: Daha güçlü adımlarla...
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, gram altın, çeyrek altın,

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Aylık 30 bin lira kazanıyor

Aylık 30 bin lira kazanıyor

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Albayrak'tan açıklama: Daha güçlü adımlarla...

Albayrak'tan açıklama: Daha güçlü adımlarla...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar, bugün (10 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolarda dünün ilk rakamları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

Albayrak'tan açıklama: Daha güçlü adımlarla...

Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak

En çok onları etkileyecek

Altınla ilgili önemli tahmin! 'Gram altında 375-400 TL rakamlarını görmek hayal değil'

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Bakan Albayrak açıkladı! İşte tekstil sektörü için yeni finansman paketi

Bakan Albayrak açıkladı! İşte yeni finansman paketi

46 tapu işlemi artık e-Devlet’te

Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.