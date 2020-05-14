FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları 14 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 14 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 07:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs etkisiyle küresel piyasalarda yükselen döviz gibi altın da çok hareketli günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 396 lirayı geçerek tarihi rekor kıran gram altın sonrasında düşüşe geçti. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 14 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

14 Mayıs itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 14 MAYIS

Gram altın fiyatı: 380.3116

Çeyrek altın fiyatı:621.2201

Yarım altın fiyatı 1.242.3421

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.556.6492

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.

Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep de altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Altına olan talep arttıkça doğru orantılı olarak altın fiyatları da artış gösterir. Tabii fiyatları sadece arz ve talebe dayandıramayız. Bunlarla beraber dünya ekonomisindeki trendler, jeopolitik riskler, global enflasyon, reel faiz oranları, nakit hareketleri vb. gibi çeşitli etmenler altın fiyatlarını etkiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
ABD ekonomisi "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebilir ABD ekonomisi "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebilir
Kimlik kartınızın süresi dolmuş olabilir! İşte geçerlilik süresi...Kimlik kartınızın süresi dolmuş olabilir! İşte geçerlilik süresi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Akaryakıta büyük indirim

Akaryakıta büyük indirim

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Albayrak: 240 milyar liraya ulaştı

Bakan Albayrak: 240 milyar liraya ulaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik Resmi Gazete'de (En düşük 100, en yüksek 500 TL)

Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik!

Dolar kaç TL oldu? Bugün (14 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

İlk rakamlar geldi... İşte dolarda son durum

BM: ‘’Corona Küresel Ekonomiye 8,5 Trilyon Dolar Kaybettirecek’’

BM: ‘’Corona Küresel Ekonomiye 8,5 Trilyon Dolar Kaybettirecek’’

Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı

Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı

Bakan Pakdemirli: Tarım sektörüyle ilgilenen gençler için projeler geliştiriyoruz

Bakan Pakdemirli: Tarım sektörüyle ilgilenen gençler için projeler geliştiriyoruz

ABD ekonomisi "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebilir

ABD ekonomisi "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.