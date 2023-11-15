ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2023: ABD enflasyon verisi sonrası bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (FED) daha şahin tutum sergileyeceği beklentisini yükseltti. Öte yandan bugün birçok kişi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarını internette araştırıyor. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan altın fiyatları...

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI BUGÜN ALTINDA SON DURUM

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum altın fiyatları için destek oldu.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in daha şahin tutum sergileyeceği beklentisi yaratırken, tersi durumda sıkı para politikası adımlarında sona yaklaşıldığı sinyali veriyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (15 KASIM 2023)

Altın fiyatları, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.807,88 TL üzerinden yapan gram altın 1.811,25 liradan alınıyor, 1.811,52 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.092,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.013,00 liradan alınıyor, 12.127,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.071,00 TL üzerinden yapan yarım altın 6.025,00 liradan alınıyor, 6.089,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.036,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün itibariyla 2.003,00 liradan alınıyor, 3.044,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 11.796,07 TL alış, 12.030,83 TL satış fiyatından el değiştiriyor.





