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Araç sahipleri dikkat! Bu hatayı yapan 9 bin 441 TL ödeyecek

Sokaklarda terk edilen hurda araçlara yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. Çevre ve güvenlik riski oluşturan araçların kaldırılması istenirken, araçlarını veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılında 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Bu hatayı yapan 9 bin 441 TL ödeyecek
Aleyna Türkmen

Sokaklarda ve ortak kullanım alanlarında uzun süre bekletilen, kullanılmayacak durumdaki araçlar için harekete geçildi. Çevre kirliliği ve kamu güvenliği açısından risk oluşturan hurda araçların bulundukları yerlerden kaldırılması için yeni adım atıldı. Düzenleme kapsamında, araçlarını veya araç parçalarını sokağa terk edenleri idari para cezası bekliyor.

Özellikle büyükşehirlerde giderek artan terk edilmiş araç şikâyetleri üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Hem kamuya açık alanlarda hem de özel mülkiyetlerde uzun süre bırakılan hurda ve kullanılamaz durumdaki araçların oluşturduğu tehlikeler mercek altına alındı.

Araç sahipleri dikkat! Bu hatayı yapan 9 bin 441 TL ödeyecek 1

HURDA ARAÇLAR İÇİN DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Söz konusu araçların yalnızca görüntü kirliliğine neden olmadığı, aynı zamanda ciddi güvenlik sorunlarına da yol açabileceği değerlendirildi. Yangın çıkarma ihtimali bulunan araçların uyuşturucu kullanımına elverişli alanlara dönüşmesi ve terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği yerleştirmek amacıyla kullanılabilmesi de riskler arasında gösterildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlerin ardından il valilikleri ilgili kurumlara talimat gönderdi. Yazılarda, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların vakit kaybedilmeden bulundukları yerlerden alınması ve geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi istendi.

Araç sahipleri dikkat! Bu hatayı yapan 9 bin 441 TL ödeyecek 2

SOKAKTA HURDA ARAÇ BIRAKMANIN CEZASI BELLİ OLDU

Araçların kaldırılması için kolluk kuvvetleri ve belediyelere bağlı zabıta ekiplerinin koordineli çalışması, bu kapsamda denetimlerin de artırılması talep edildi.

Öte yandan, kullanılamaz durumdaki araçları ya da bu araçlara ait parçaları sokağa bırakanlara uygulanacak yaptırımın tutarı da açıklandı. Buna göre, söz konusu ihlali gerçekleştirenlere 2026 yılı boyunca 9 bin 441 lira idari para cezası kesilecek. Böylece hurda araçlarını sokaklarda bırakan araç sahipleri para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Araç hurda idari para cezası
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