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Altın fiyatları ‘2.100 dolar yoluna girdi’ iddiası! Peş peşe rekor tahmini açıkladılar: ‘Fed, altını ürkütemedi…’

03.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Başta Fed olmak üzere merkez bankalarının hamleleri ve jeopolitik risklerden güç alan altın fiyatları son dönemde hızlı yükseliş performansı sergilemişti. Bir miktar geri çekilmeler yaşansa da hala yüksek olan fiyatların daha da yükselmesi için potansiyel olduğu uzmanlar tarafından ifade edildi. 2024 yılında altın fiyatları için yeni rekorlar beklenirken, ons altın için tahminler 2.100 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise yükselmeye devam ediyor. İşte detaylar…

Altın fiyatları ‘2.100 dolar yoluna girdi’ iddiası! Peş peşe rekor tahmini açıkladılar: ‘Fed, altını ürkütemedi…’

ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaştırma eğilimini sürdürüyor; ancak şahin duruş altın piyasasını eskisi kadar endişelendirmiyor ve ons altın 2.000 doların altında yüksek seviyelerini koruyor.

Ekonomi Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre Fed, Çarşamba günü yaptığı para politikası toplantısının ardından faiz oranlarını yüzde 5.5 seviyesinde bırakmasına rağmen Başkan Jerome Powell, yeni faiz artışlarına açık kapı bıraktı. Powell’ın Fed’in sıkılaştırma eğilimini teyit etmesi, altın fiyatlarının kısa süreliğine beş günün en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu; ancak değerli metal hızlı bir şekilde toparlandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geri gelerek 1.986 dolara kadar çıktı.

ONS ALTIN (11)

WALL STREET YENİ FAİZ ARTIŞLARINA İNANMIYOR

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Fed’in şahin tavrını sürdürdüğünü ancak piyasaları korkutacak kadar şahin olmadığını söylüyor. Uzman, “Fed önümüzdeki aylarda faiz artırımı ihtimalini göz ardı etmedi, ancak takas sözleşmeleri yatırımcıların ikna olmadığını gösterdi. Fed şahin bir tutum sergilemeye çalıştı ancak Wall Street bu döngüde ilave sıkılaştırmanın olacağına inanmıyor” diyor.

YAKLAŞAN ABD SEÇİMLERİ DE RİSK YARATACAK

State Street’ten George Milling- Stanley de jeopolitik belirsizlik ve Fed’in ‘uzun süre daha yüksek’ yaklaşımı yüksek altın fiyatlarını destekleyeceğini savunuyor. Daha uzun süre yüksek faiz oranlarının hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve altına cazip kılacağını düşünen analiste göre yaklaşan ABD seçimleri bir diğer risk. Uzman şöyle diyor:

ONS ALTIN (16)

“Gelecek yıl ABD’de başkanlık seçimleri gelecek yıl var ve işler çirkinleşmeye yatkın. Bu, dünyadaki jeopolitik gerilimin seviyesini artıracak. Baktığınız her yerde çok fazla endişe var ve bunun yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Bu altın için pozitif."

Capital Economics’in analistlerinden Andrew Hunter, Powell’ın son yorumlarını biraz güvercin olarak nitelendiriyor. Uzmana göre Fed, faiz oranlarını değiştirmeden bırakarak ‘bekle ve gör’ modunda kaldığını gösterdi.

‘2100 DOLAR YOLUNA GİRDİ’ İDDİASI

Finans şirketi AG Thorson, altında önemli bir aşamaya gelindiğini söylüyor. Şirketin analizinde, “Geri çekilip altın grafi ğine baktığınızda güçlü bir yükseliş kurgusu görüyoruz. Düşüş eğilimi tamamlanıyor, önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir kırılma bekliyoruz. 2.100 doların üzerindeki bir yükseliş yaşanabilir. Bu da 2024’te güçlü bir yükselişi tetikleyebilir” deniliyor.

Commerzbank da 2024 sonu altın fiyatı için tahminini 2.100 dolar/ons olarak belirledi.

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek benzer bir yorum yapıyor. Melek, “Merkez bankaları tarafından yapılan sürekli ve sağlam altın alımları, son düşüş trendi sırasında altın fiyatları için sağlam bir zemin sağladı. Bu alımlar, değerli metali yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviyeleri 2.100 dolara taşıyan temel itici güç olacak” değerlendirmesi yapıyor.

ONS ALTIN (3)

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik risklerin de etkisi ile 2000 doların üzerine yükselen ons altın fiyatları yeniden geri çekilmesinin ardından yükselişe geçti. Ancak bu sabah 1993 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 1826 TL ile tarihi zirvesini güncellemişti. Bugün altının gram fiyatı 1811 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 3097 TL, Cumhuriyet altını 12.602 TL ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1798 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN


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