ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Ekim 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sürerken güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.627,65 TL üzerinden yapan gram altın 1.627,30 liradan alınıyor, 1.627,54 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.884,00 liradan alınıyor, 11.017,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.567.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.458,00 liradan alınıyor, 5.531,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.783,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Ekim itibarıyla 2.721,00 liradan alınıyor, 2.765,00 liradan satılıyor.
Tam altın 2 Ekim günü 10.804.54 alış, 11.014.74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.