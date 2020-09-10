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Altın fiyatları 2021'de ne olur? İşte altınla ilgili önemli tahmin

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik nedeniyle herkes altın fiyatları ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada analistlerin görüşlerini merak eden yatırımcılar ve vatandaşlar özellikle 2021 yılı için altın ne kadar yükselecek sorusunu soruyor. Australia & New Zealand Banking Group, altın fiyatlarının gelecek yıl 2,300 dolar seviyesine yükselebileceği tahmininde bulundu.

Altın fiyatları 2021'de ne olur? İşte altınla ilgili önemli tahmin

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), altın fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen geri çekilmenin kısa ömürlü olduğunu ve altının halen cazip bir yatırım olduğunu belirtti.

Banka, bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini kaydetti.

ANZ, "Fiziki talep toparlanıyor, bu nedenle altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine ulaştığını görebiliriz" dedi.


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